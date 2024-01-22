عاجل.. حساب المواطن: لا يلزم إرفاق عقد الإيجار في هذه الحالة

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حدد برنامج حساب المواطن، آلية التحقق من عقد الإيجار ساري الصلاحية لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة التحقق من عقد الإيجار.
حساب المواطن وآلية التحقق من عقد الإيجار
وأجاب حساب المواطن، بقوله : "حياك الله ، في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك".
استقطاع البنك من حساب المواطن
وفي وقت سابق، دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من الدعم الشهري المخصص لهم إلى اتخاذ تحرك قانوني ضدها.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".
خطوات يتعين على المستفيد إجراءها حال عدم صرف الدعموحدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين على المستفيد إجراءها في حال عدم صرف الدعم، وذلك عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا).
اختيار خدمة صوتك مسموع.
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات.
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".
تقديم اعتراض في حساب المواطنوحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية.
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.
المستهدفون من حساب المواطنتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.