عاجل.. حساب المواطن: لا يلزم إرفاق عقد الإيجار في هذه الحالة

أ أ

حدد برنامج حساب المواطن، آلية التحقق من عقد الإيجار ساري الصلاحية لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة التحقق من عقد الإيجار.





حساب المواطن وآلية التحقق من عقد الإيجار



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "حياك الله ، في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك".

استقطاع البنك من حساب المواطن



خطوات يتعين على المستفيد إجراءها حال عدم صرف الدعم



تقديم اعتراض في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



اضافة اعلان