الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

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تحذير عاجل.. أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض والمدينة ومعظم المناطق

أمطار المملكة 2
أمطار رعدية وسيول على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول على معظم المناطق


وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.
كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر


وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة مطرية لعدة أيام

ومن جهته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة والخليج.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ، مستمرة لعدة أيام بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.
وبين أن نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد نواحي مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل.
وأشار إلى أن بداية الحالة المطرية من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية، والجنوبية الغربية، ووسط الغربية، ثم تتوسع ناحية المناطق الأخرى.
وتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع فرصة أمطار ديمية وشتوية، وأحيانًا غزيرة في أماكن متفرقة، وحبات برد مع رياح متفاوتة السرعة.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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