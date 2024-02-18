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عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. شبورة مائية ورياح نشطة وأتربة

حالة الطقس - اخبار الطقس3
طقس المملكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات والإنذارات لأهالي ثلاث مناطق، بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.اضافة اعلان
وتوقع المركز، شبورة مائية على الشرقية تسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 9 صباحا.

شبورة مائية وأتربة ورياح نشطة

كما توقع المركز، رياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على الرياض، تستمر حتى الساعة الـ السابعة من مساء اليوم الأحد.
كذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، أتربة مثارة على نجران تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، كما توقع أن تستمر الحالة حتى  الساعة الـ 10 صباحا.

استقرار الأجواء في الأسبوع المقبل

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، قد توقع عدم وجود حالات مطرية خلال الأسبوع المقبل، مع استقرار عام في الأجواء.
وأضاف القحطاني، لـ"الإخبارية"، أن شتاء العالم الحالي دافئ بشكل عام ولم نسجل درجات حرارة منخفضة مثل الأعوام الماضية.
وتابع متحدث الأرصاد، أن درجات الحرارة تبقى منخفضة في المناطق الشمالية خصاصة الحدود الشمالية للمملكة ومنطقة تبوك ومرتفعاتها الجبلية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية ، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).




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