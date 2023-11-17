الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق بالمملكة

ضباب
تكون الضباب على 6 مناطق في المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.اضافة اعلان

سحب ممطرة على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

تكون الضباب على 6 مناطق

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وتصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة الحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج وحالة الحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضا

الطائرة الإغاثية الثامنة
10:19 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:06 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الجمعة 3 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي
12:15 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

"الالتزام البيئي" يجيز للقطاع الخاص استخدام 36 تقنية بيئية

الجوازات
12:02 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

تنويه مهم بشأن منع المواطنين من السفر بسبب المخالفات المرورية؟

اقرأ أيضا

عاجل.. سقوط أجزاء من تكسيات واجهة مبنى بحي الخليج.. و"مدني الرياض" يباشر

"الطائرات المروحية" تعلن عن شراء واستلام طائرة مروحية إضافية "H125" من روتورترايد

صدور بيان مشترك عن القمة السعودية ودول الكاريكوم

وزير العدل : لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي

عاجل.. أهم 10.. نتائج الفصل الدراسي الأول وتنبيه التعليم وتراجع أسعار السيارات بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 7:26 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وسيول على معظم المناطق

أمطار غزيرة وسيول 7:25 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح متربة على الرياض ومكة ومعظم المناطق

أمطار المملكة 7 11:31 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مشاهد مذهلة لسيول تجري كالأنهار المتدفقة في منطقة حائل (فيديو)

أمطار المملكة 4:20 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة المدينة

اقرأ أيضا

F-99AtzXkAAyz1f
9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية: 4 خطوات للتقديم على خدمة شهيد الواجب

الأمن السعودي
9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

في جدة والقصيم .. الإطاحة بمروجي السموم وعدد من المخالفين

الرياض -امانة الرياض - غرفة العمليات - امطار
9:08 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

أمانة الرياض تكثف جهودها الميدانية تزامنًا مع الحالة المطرية في العاصمة

ا
9:06 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. الأمطار تغرق المستشفيات وتصل لقسم الأشعة بدولة خليجية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الطائرة الإغاثية الثامنة
10:19 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

ضباب
9:39 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق بالمملكة

حساب المواطن
3:02 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. توقف فجأة عن العمل ويريد أن يسجل نفسه مع العائلة في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

مساند
2:00 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. تنويه مهم بشأن وصول العاملة بعد إلغاء العقد وإمكانية استرداد الرسوم؟

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:06 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الجمعة 3 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

شركة التصنيع الوطنية
1:01 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم متاح حاليا.. عشرات الوظائف بشركة التصنيع الوطنية