توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وسيول على معظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول على 3 مناطقوأضاف المركز ان هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق
الشرقية، الرياض، والقصيم.
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أمطار ورياح نشطة على 4 مناطقكما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
انخفاض درجات الحرارةفي حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك
المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وحائل، يلي ذلك انخفاض
في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من
مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع
تشكل السحب الرعدية الممطرة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من
مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.