الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مشاهد مذهلة لسيول تجري كالأنهار المتدفقة في منطقة حائل (فيديو)

أمطار المملكة 7
أمطار وسيول على منطقة حائل
أ أ

حذر المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم الجمعة، من رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية في منطقة حائل.اضافة اعلان
وتشمل مدن ومحافظات الشملي، الغزالة، الشنان، حائل، موقق.

سيول تجري كالأنهار

ووثقت مقاطع فيديو متداولة مشاهد مذهلة لما فعلته السيول في العديد من منطقة حائل، مساء أمس الخميس حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وتساقطت كميات غزيرة من الأمطار وصلت إلى حد السيول، في وادي الأديرع ومن داخل الاستراحات في منطقة حائل، وتداول مواطنون فيديوهات للحظة جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 10 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

أمطار ورياح وضباب على الجوف والشمالية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

اقرأ أيضا

خطيب الجمعة المسجد النبوي
1:55 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: الصبر على ما تكرهون فيه خير كثير

ضوابط ايقاف
1:50 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

تأجيل تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات 360 يومًا لتطوير المنصة الإلكترونية

العدوان الصهيوني على غزة 9
12:24 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شهداء وجرحى في قصف قوات الاحتلال لعدة مواقع في قطاع غزة

أمطار المملكة 17
12:12 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

حتى الثلاثاء.. تحذير عاجل من "الأزمات والكوارث" بـ"مكة" من الأمطار والعواصف

اقرأ أيضا

رقم ضخم.. الذكاء الاصطناعي يسهم في الاقتصاد الوطني بهذه القيمة

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 152 مليون ريال

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع" أمطارًا وسيولاً على الرياض ومعظم المناطق

عاجل... حاصرته السيول داخل مركبتة فى الطائف..والدفاع المدني يقوم بإنقاذه

عاجل.. مساند: هذا ما تستحقه العمالة المنزلية بعد سنتين من العمل

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 17 7:26 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 15 7:19 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 10 7:20 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 8 مناطق

استقرار الطقس 7:25 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

رياح متربة بالرياض.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة

اقرأ أيضا

مسجد الصلاة الأذان
2:04 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

Capture
12:11 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة تدشن منطقة صالة التأشيرات السياحية

2023-11-02_20-38-05
12:00 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل مؤلمة ومؤثرة يرويها سجين بسبب المخدرات : "جلبت البلاء لأهلي"

2023-11-02_22-22-17
11:29 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

فيديو متداول يوثق لحظة تعرض شاب لصاعقة أثناء نزهة ليلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مساند
1:59 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. "مساند": وقف إصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية لهذا السبب

خطيب الجمعة المسجد النبوي
1:55 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: الصبر على ما تكرهون فيه خير كثير

جرين لاند تبوك
12:30 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

نزهة عائلية فريدة.. أفضل 9 أنشطة في جرين لاند تبوك

أمطار المملكة 17
12:12 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

حتى الثلاثاء.. تحذير عاجل من "الأزمات والكوارث" بـ"مكة" من الأمطار والعواصف

اعتداءات صهيونية متواصلة على الشعب الفلسطيني
11:37 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 152 مليون ريال

أمطار المملكة 7
11:31 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مشاهد مذهلة لسيول تجري كالأنهار المتدفقة في منطقة حائل (فيديو)