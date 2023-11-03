عاجل.. مشاهد مذهلة لسيول تجري كالأنهار المتدفقة في منطقة حائل (فيديو)

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حذر المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم الجمعة، من رياح
شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق
رعدية في منطقة حائل.
وتشمل مدن ومحافظات الشملي، الغزالة، الشنان، حائل، موقق.
سيول تجري كالأنهارووثقت مقاطع فيديو متداولة مشاهد مذهلة لما فعلته
السيول في العديد من منطقة حائل، مساء أمس الخميس حتى الساعات الأولى من صباح
الجمعة.
وتساقطت كميات غزيرة من الأمطار وصلت إلى حد السيول، في وادي الأديرع ومن داخل الاستراحات في منطقة حائل، وتداول مواطنون فيديوهات للحظة جريان السيول.
📹 #فيديو |#أمطـار_حائل الخميس 2023/11/2م #حائل_الآن pic.twitter.com/6EnropwZkT— حـائـل الآن 🔔 (@HailN24) November 2, 2023
أمطار وسيول وبرد على 10 مناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة
إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.