الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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هل يمكن توثيق عقد العامل مباشرة في التأمينات؟

المؤسسة العامة للتأمينات
التأمينات
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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع استفسارات المستفيدين بشأن توثيق عقد الموظف أو العامل مباشرة مع التحديث الجديد.
وجاء في استفسار أحد المستفيدين: "أريد أسجل مواطن سعودي بالتأمينات مباشرة بعد التحديث الجديد وشكرا".اضافة اعلان

توثيق العقد في التأمينات وقوى


وأجابت التأمينات، بقولها عبر حساب العناية بالعملاء: "حياك الله.. يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات بعد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى".
وأضافت التأمينات بقولها : "توثيق العقود يتم بشكل كامل عن طريق منصة قوى وسيقوم الزملاء في منصة قوى بمساعدتك والرد على استفسارك".

استحقاق المعاش التقاعدي


كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن امتلاك سجل تجاري أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي.

جاء ذلك على صفحة المؤسسة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أنا أستلم راتبًا تقاعديًا من راتب والدي رحمة الله عليه، وأريد أن أفتح مؤسسة، هل تؤثر على الراتب؟

طريقة حساب المعاش التقاعدي

وأتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاطلاع على طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات، على النحو التالي:
يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة

شروط استحقاق المعاش التقاعدي

1ـ يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:
2ـ التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3ـ بلوغ سن الستين أو تجاوزها.
4ـ يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي:

معاش الفترة قبل (1/1/1422هـ).

متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷ 600.
وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للإثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر.

معاش الفترة بعد (1/1/1422هـ).

متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك * عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷ 480.
وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1,983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر.


إضافة مدة اعتبارية مكملة

ملاحظة :يحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم تأدية قيمتها.

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