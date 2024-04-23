دوريات "المجاهدين" بالمنطقة الشرقية تقبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

أ أ

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



وفي السياق ذاته، وجّهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق بالمملكة، جاءت كالتالي:





ضبط إثيوبي لترويجه مادة الحشيش



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين



القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

