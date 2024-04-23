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دوريات "المجاهدين" بالمنطقة الشرقية تقبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

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قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

وفي السياق ذاته، وجّهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق بالمملكة، جاءت كالتالي:

ضبط إثيوبي لترويجه مادة الحشيش

ففي منطقة الرياض، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين

وفي منطقة نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية

وفي جازان، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ونبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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