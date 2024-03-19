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عاجل.. تنبيه مهم بخصوص إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم النقل المدرسي

النقل المدرسي
النقل المدرسي
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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الضمان الاجتماعي والتمكين في منصة إكس، إمكانية استفادة مستفيدي الضمان من إعفاء رسوم النقل المدرسي.اضافة اعلان
وقالت منصة الضمان الجتماعي والتمكين، في بيان عبر منصة إكس : "يتاح لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من إعفاء رسوم النقل المدرسي بالتسجيل في الخدمة من خلال نظام نور، علماً أن الأولوية للتسجيل المبكر، والمقاعد محدودة".

شروط أهلية الضمان الاجتماعي

كذلك حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط أهلية الضمان الاجتماعي كالتالي:
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة.
- ألا يكون مقيمًا في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة.
- ألا يتجاوز مجموع دخله ودخل الأسرة الحد الأدنى المانع للضمان.
- أن تكون جميع بياناته صحيحة ومدعومة بالمستندات المطلوبة.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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