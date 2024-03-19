عاجل.. تنبيه مهم بخصوص إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم النقل المدرسي

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الضمان الاجتماعي والتمكين في منصة إكس، إمكانية استفادة مستفيدي الضمان من إعفاء رسوم النقل المدرسي.

وقالت منصة الضمان الجتماعي والتمكين، في بيان عبر منصة إكس : "يتاح لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من إعفاء رسوم النقل المدرسي بالتسجيل في الخدمة من خلال نظام نور، علماً أن الأولوية للتسجيل المبكر، والمقاعد محدودة".

شروط أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

