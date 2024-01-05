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عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: ضباب وبرد وأمطار وصواعق رعدية

أمطار الرياض
أمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، سلسلة تنبيهات بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على ثلاث مناطق.

ضباب وأمطار وصواعق رعديةاضافة اعلان


وتفصيلا، أصدر المركز إنذارا باللون البرتقالي على كل من الجوف والحدود الشمالية بشأن الضباب الكثيف والذي يستمر حتى العاشرة صباحا ويتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
كما أصدر المركز، إنذارا باللون البرتقالي على منطقة مكة المكرمة، بشأن هطول الأمطار ونشاط للرياح والصواعق الرعدية وتساقط البرد، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة صباحا، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.




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