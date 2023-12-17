الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الأرصاد" ينبه أهالي ثلاث مناطق: شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

ضباب
ضباب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات وإنذارات باللون الأصفر لأهالي ثلاث مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

شبورة مائية وضباب خفيفاضافة اعلان


وتشمل الحالة الجوية كل من "الرياض ومكة المكرمة وجازان"، وتتمثل في وجود شبورة مائية وضباب خفيف يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية بمشيئة الله على المناطق الثلاث حتى الساعة التاسعة مساء.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.


اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

أخبار السعودية.. تطبيق نظام "حضوري" بالتعليم والتسجيل بمقاعد الزمالة للأطباء

تحذير مهم لـ "الأمن العام" بشأن التوظيف الوهمي

ارتكبوا هذا الأمر.. "الداخلية" تضبط 20 مخالفًا في عدد من المناطق

لماذا الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة خلال الشتاء؟ خبير يكشف مفاجأة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ضباب 9:12 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 8 صباحًا

أمطار المملكة 9:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

ضباب كثيف 10:04 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الأرصاد يحذر أهالي الجوف من ضباب كثيف يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

ضباب 7:17 م السبت، 02 ديسمبر 2023

إنذار من الأرصاد لأهالي منطقة مكة المركة: ضباب يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

اقرأ أيضا

GBi-BJgWgAAQ-ak
4:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة بهذه المناطق

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
3:54 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تجمع 558 مليون ريال حتى الآن

طبيب
3:12 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

التعليم: بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

طائرة 55
2:30 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

شاهد.. التوأم السيامي الإريتري "أسماء وسمية" في مطار الرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب
6:11 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

"الأرصاد" ينبه أهالي ثلاث مناطق: شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

المديرية العامة المخدرات
6:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

ضبط 10 وافدين أثناء محاولة تهريب 200 كيلو مخدرات

احكام
6:06 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

تعرف على طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام

حساب المواطن
6:05 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن تعطل التطبيق والموقع الإلكتروني

التامينات الاجتماعية
5:51 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

هل يمكن إضافة ونقل وتغيير المهنة لغير المواطنين عبر التأمينات؟

h
5:49 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

"القرآن يرفع الله به أقواما".. استقبال غير مسبوق لإمام الحرم السابق "عبد الله الجهني" بدولة أفريقية