عاجل.. متحدث الأرصاد يتوقع حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

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توقع المتحدث الرسمي باسم المركز
الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عدم وجود حالات مطرية خلال الأسبوع المقبل، على مختلف مناطق المملكة، مع استقرار
عام في الأجواء، بمشيئة الله.
انخفاض درجات الحرارةوأضاف القحطاني لقناة "الإخبارية": "أن درجات الحرارة تبقى منخفضة في المناطق الشمالية خصاصة الحدود الشمالية للمملكة ومنطقة
تبوك ومرتفعاتها الجبلية.
فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: لا توجد حالات مطرية خلال الأسبوع المقبل، وهناك استقرار عام على المظاهر الجوية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Jmfn5KIsqz— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2024
توقعات حالة الطقستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره
عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض الملموس في
درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق
المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان،
عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.
كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).