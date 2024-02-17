السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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عاجل.. متحدث الأرصاد يتوقع حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

طقس المملكة
طقس المملكة
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توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عدم وجود حالات مطرية خلال الأسبوع المقبل، على مختلف مناطق المملكة، مع استقرار عام في الأجواء، بمشيئة الله.اضافة اعلان

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف القحطاني لقناة "الإخبارية": "أن درجات الحرارة تبقى منخفضة في المناطق الشمالية خصاصة الحدود الشمالية للمملكة ومنطقة تبوك ومرتفعاتها الجبلية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.
كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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