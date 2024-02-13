عاجل.. تنبيهات من الأرصاد على 5 مناطق: ضباب كثيف وشبورة مائية تحجب الرؤية وتستمر لساعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على خمسة مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.





ضباب كثيف وشبورة مائية



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



وتشمل الحالة الجوية ضباب كثيف وشبورة مائية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريع’، على كل من الشرقية والقصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية.وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله، وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.