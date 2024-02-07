الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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عاجل.. تستمر لساعات.. الأرصاد تتوقع عوالق ترابية وسيول وبرد وهطول أمطار على أربع مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس3
طقس المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

عوالق ترابية تعيق الرؤيةاضافة اعلان


وتشمل الحالة الجوية، عوالق ترابية على منطقة نجران تستمر حتى الساعة الرابعة من فجر يوم غد الخميس.

سيول وبرد وصواعق


كما توقع المركز رياحاً نشطة وبرد وسيول وصواعق على منطقة مكة المكرمة، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله.
وفي المدينة المنورة وتبوك توقع المركز رياحاً شديدة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية تستمر حتى الساعة العاشرة على منطقة المدينة، وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم على منطقة تبوك .

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.





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