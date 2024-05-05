شهر على بداية إجراء الاختبارات النهائية بمدارس المملكة

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انتهت آخر إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الحالي 1445هـ، التي استمرت لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي صادف الجمعة الموافق 144/10/24هـ.

وانتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، وذلك في جميع المراحل الدراسية بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.





الاختبارات النهائية التحريرية



إجازة نهاية العام الدراسي



العام الدراسي 1446



ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.وتستعد وزارة التعليم للاختبارات بتشكيل لجان مشرفة عليها، لتنفيذ ومتابعة أعمالها، ورصد الدرجات وتدقيقها، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات، وفق آلية محددة وضعتها الوزارة.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـومن المقرر عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين بأعمال إدارية والكادر الإداري بالمدارس للعام الدراسي 1446هـ، يوم الأحد 1446/1/29هـ.على أن يعود المعلمون الممارسون للتدريس للعام الدراسي 1446هـ، يوم الأحد 1446/2/7هـ.وستكون بداية العام الدراسي القادم 1446هـ، يوم الأحد 1446/2/14هـ.