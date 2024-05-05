شهر على بداية إجراء الاختبارات النهائية بمدارس المملكة

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انتهت آخر إجازة مطولة للطلاب في العام الدراسي الحالي 1445هـ، التي استمرت لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي صادف الجمعة الموافق 144/10/24هـ.
وانتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، وذلك في جميع المراحل الدراسية بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.
الاختبارات النهائية التحريريةومن المقرر أن يؤدي الطلاب الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.
وتستعد وزارة التعليم للاختبارات بتشكيل لجان مشرفة عليها، لتنفيذ ومتابعة أعمالها، ورصد الدرجات وتدقيقها، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات، وفق آلية محددة وضعتها الوزارة.
إجازة نهاية العام الدراسيومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ
العام الدراسي 1446ومن المقرر عودة المشرفين ومنسوبي المكاتب والمعلمين المكلفين بأعمال إدارية والكادر الإداري بالمدارس للعام الدراسي 1446هـ، يوم الأحد 1446/1/29هـ.
على أن يعود المعلمون الممارسون للتدريس للعام الدراسي 1446هـ، يوم الأحد 1446/2/7هـ.
وستكون بداية العام الدراسي القادم 1446هـ، يوم الأحد 1446/2/14هـ.