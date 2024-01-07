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عاجل.. "تعليم مكة" تقرر إغلاق 26 مدرسة للتخلّص من "المستأجرة"

الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة
الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة
أ أ
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أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام، قرارًا بإغلاق وضم طلاب 26 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، ضمن خطة الإدارة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة والمدارس المسائية.اضافة اعلان
يأتي ذلك القرار في ظل جاهزية تشغيل 32 مشروعًا من مشاريع مسار البناء والصيانة والتحويل، وفقًا لـ"عكاظ".

تفاصيل قرار إغلاق المدارس المستأجرة في مكة


وتضمّن قرار إغلاق المدارس المستأجرة في مكة عدة تفصيلات، نجملها فيما يلي:
- الالتزام بالميزانيات المعتمدة من الفصول الدراسية للمدارس.
- تتولى مكاتب التعليم متابعة تسليم واستلام المباني المدرسية المستأجرة، وما بها من عُهد مع الجهات ذات العلاقة.
- تتولى إدارة الاختبارات والقبول تحويل الطلاب من مدارسهم الحالية إلى المدارس المنقولين إليها أو المضمومة أو المحدثة.
- إغلاق المدارس وأرقامها الوزارية المتأثرة بالتطبيق، وتسليم المباني المستأجرة لمُلاكها بعد الإخلاء.
- تتولى الشؤون التعليمية إعداد الخطة التشغيلية التنفيذية على مستوى كل مكتب تعليم، وذلك بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والأقسام والوحدات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها.

موعد إغلاق المدارس المستأجرة

كما تقرر أن يكون البدء في التنفيذ اعتبارًا من التاسع من رجب القادم، وذلك بعد التأكد من جاهزية المواقع واكتمال متطلبات التشغيل، وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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