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الليلة وغدًا.. تحذير عاجل من أمطار رعدية ورياح سطحية على المدينة و4 مناطق

أمطار المملكة
أمطار رعدية ورياح سطحية على المدينة و4 مناطق
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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، الليلة وغدًا السبت، على 5 مناطق.اضافة اعلان

أمطار رعدية على 5 مناطق

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "الليلة وغداً السبت.. بمشيئة الله، يُتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية".

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

وتابع: كما "يُتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية أخرى ابتداءً من الاثنين المقبل، يليها انخفاض ملموس في درجات الحرارة".
ونوّه المركز أنه "سيُصدر التقرير الخاص بالحالة المتوقعة لاحقًا"، مضيفًا أنه "لمتابعة المستجدات يُرجى متابعة منصّاتنا الإعلامية".

أمطار متوسطة على مكة وهذه المناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من أمطار متوسطة على مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة.

التأثيرات المصاحبة للأمطار

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن رياحًا شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.
وبين المركز أن هذه الحالة تكون على المناطق الآتية:
- منطقة مكة، وتشمل "أضم، ميسان، العرضيات"، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
- منطقة عسير، وتشمل "النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، ربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب".
- منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن".
وتبدأ حالة الأمطار والسيول من الساعة 1 بعد ظهر الجمعة، وتنتهي الساعة 9 مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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