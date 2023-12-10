الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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تحذير عاجل من تكوّن الضباب على منطقة الشرقية

ضباب
ضباب كثيف
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حذر المركز الوطني للأرصاد من تكوّن الضباب على عدد من مناطق الشرقية، اليوم الأحد، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الثامنة صباحًا.اضافة اعلان
وأشار إلى أن التنبيه يشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة.
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شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

وبين أن الحالة يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم.

أمطار على بعض مناطق المملكة

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أمس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.
وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
كما هطلت أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج، وبعض المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركزي القليبة وفجر التابعة لمنطقة تبوك شملت المركزين وضواحيهما.
كذلك شهدت أنحاء متفرقة من مكة المكرمة أمطار خفيفة إلى متوسطة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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