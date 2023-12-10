تحذير عاجل من تكوّن الضباب على منطقة الشرقية

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حذر المركز الوطني للأرصاد من تكوّن الضباب على عدد من
مناطق الشرقية، اليوم الأحد، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الثامنة صباحًا.
وأشار إلى أن التنبيه يشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة.
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شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقيةوبين أن الحالة يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية
الأفقية (1 - 3) كم.
الإنذار البرتقالي - #المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الخفجي ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 9, 2023
للتفاصيل https://t.co/kfFLvdpoHd #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/p6Z6omsmK7
أمطار على بعض مناطق المملكةكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أمس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.
وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
كما هطلت أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج، وبعض المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركزي القليبة وفجر التابعة لمنطقة تبوك شملت المركزين وضواحيهما.
كذلك شهدت أنحاء متفرقة من مكة المكرمة أمطار خفيفة إلى متوسطة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع.