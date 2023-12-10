تحذير عاجل من تكوّن الضباب على منطقة الشرقية

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حذر المركز الوطني للأرصاد من تكوّن الضباب على عدد من مناطق الشرقية، اليوم الأحد، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الثامنة صباحًا. اضافة اعلان

وأشار إلى أن التنبيه يشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة.

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شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية



أمطار على بعض مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى الحذر



وبين أن الحالة يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كم.كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أمس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.كما هطلت أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج، وبعض المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركزي القليبة وفجر التابعة لمنطقة تبوك شملت المركزين وضواحيهما.كذلك شهدت أنحاء متفرقة من مكة المكرمة أمطار خفيفة إلى متوسطة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.