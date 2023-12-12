عاجل.. ضباب وأمطار وسيول وانخفاض درجات الحرارة على مكة والمدينة ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.-
أمطار رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح المركز ان هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول
مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة
المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم،
والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطقيلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق
الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.
تكون الضباب على معظم مناطق المملكةفي حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح
الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة
15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وغربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
كما تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين
ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب
الرعدية الممطرة.ف
حركة الرياح على الخليج العربييما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية غربية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-25
كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
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