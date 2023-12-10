"الأرصاد" يتوقع أمطارًا على مكة وضبابًا على 6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة
مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، وعسير.
تكون الضباب على 6 مناطقفي حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك
المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، والجوف.
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حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28
كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي،
ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب
المندب.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.