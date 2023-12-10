أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

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بالتزامن
مع الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام، جرت السيول المتدفقة على الششه وجبل
النور بمنطقة مكة المكرمة.
📍 سيول جبل النور#مكه_المكرمة— طقس (@tqqs) December 9, 2023
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السبت ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
9 ديسمبر 2023 م#وسم_1445
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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول الجارية جبل النور الششه نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة، وهبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.
سماء غائمة ورياح نشطة على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء
غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من
مناطق مكة المكرمة، الباحة، وعسير.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) December 9, 2023
قوة السيول في الششة #مكه_المكرمة
السبت ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
9 ديسمبر 2023 م#وسم_1445
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في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، والجوف.
📍 سيول وادي عرنة #عرفات— طقس (@tqqs) December 9, 2023
السبت ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
9 ديسمبر 2023 م#وسم_1445
📸 طلال الزهراني
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الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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