أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

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بالتزامن مع الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام، جرت السيول المتدفقة على الششه وجبل النور بمنطقة مكة المكرمة.



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول الجارية جبل النور الششه نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة، وهبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.





سماء غائمة ورياح نشطة على هذه المناطق





قوة السيول في الششة

السبت ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

9 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/Q5t86gXMso 📍 شاهدقوة السيول في الششة #مكه_المكرمة السبت ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ9 ديسمبر 2023 م #وسم_1445 December 9, 2023



السبت ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

9 ديسمبر 2023 م

📸 طلال الزهراني

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. pic.twitter.com/0OM4i8qb3v 📍 سيول وادي عرنة #عرفات السبت ٢٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ9 ديسمبر 2023 م #وسم_1445 📸 طلال الزهراني December 9, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، وعسير.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، والجوف.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.