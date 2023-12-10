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أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

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أمطار مكة
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بالتزامن مع الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام، جرت السيول المتدفقة على الششه وجبل النور بمنطقة مكة المكرمة.


وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول الجارية جبل النور الششه نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة، وهبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.


سماء غائمة ورياح نشطة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، وعسير.

 في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، والجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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