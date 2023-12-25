الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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عاجل.. أمطار رعدية وعواصف ترابية على مكة.. وتحذير مهم من "الأزمات"

أمطار غزيرة على عسير
أمطار مكة
أ أ
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أصر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة تحضيرًا عاجلًا لجميع الأهالي من فرصة تساقط أمطار رعدية مع عواصف ترابية.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.اضافة اعلان

أمطار رعدية وعواصف ترابية على مكة

وأشار إلى أنه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من الغد وحتى الجمعة المقبلة حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، فعلى الجميع ضرورة الاحتياط والمتابعة والتواجد في أماكن آمنة.

سحب ممطرة ورياح سطحية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.


حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

"الدفاع المدني" يُحذر من أمطار وتقلبات جوية

فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان منطقتي الحدود الشمالية والجوف من حالة مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

ودعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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