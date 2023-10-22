شاهد.. جريان سيول المعظم جنوب شرق تبوك

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في الوقت الذي تقترب فيه العاصفة "نيج" من سواحل دول خليجية، جرت عصر اليوم السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة على المعظم جنوب شرق تبوك. اضافة اعلان





سيول وأمطار على المعظم شرق تبوك



ضباب وغيوم وأمطار وسيول على 10 مناطق



أمطار وسيول على 4 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سيول قبل المعظم 15 كم

جنوب شرق

الأحد ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

22 أكتوبر 2023 م

من | فواز الحربي

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. pic.twitter.com/yELFVZlfXQ 🔴 فيديوسيول قبل المعظم 15 كمجنوب شرق #تبوك الأحد ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ22 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | فواز الحربي October 22, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت المعظم لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.