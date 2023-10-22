شاهد.. جريان سيول المعظم جنوب شرق تبوك

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في الوقت الذي تقترب فيه العاصفة "نيج" من
سواحل دول خليجية، جرت عصر اليوم السيول نتيجة تساقط أمطار غزيرة على المعظم جنوب
شرق تبوك.
سيول وأمطار على المعظم شرق تبوكوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت المعظم لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.
ضباب وغيوم وأمطار وسيول على 10 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
أمطار وسيول على 4 مناطق
كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى
غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 22, 2023
سيول قبل المعظم 15 كم
جنوب شرق #تبوك
الأحد ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
22 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | فواز الحربي
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