عاجل.. تعرف على موعد إجازة يوم التأسيس لموظفي القطاع الخاص والحكومي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن منح إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي بمناسبة يوم التأسيس، الموافق يوم الخميس 22 من فبراير 2024.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة "واس": تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإشارة إلى أن يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية هذا العام الذي يوافق يوم الخميس 12 من شعبان 1445هـ الموافق 22 من فبراير يعتبر إجازة رسمية للقطاع العام والخاص وغير الربحي".



ذكرى تأسيس الدولة السعودية



وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا في 2022 باعتبار يوم 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس.ويعود "يوم التأسيس" إلى ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي 300 عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة 1724م.