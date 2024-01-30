الشؤون الإسلامية تحدد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة

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حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات والجوامع في عموم مناطق المملكة.





مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة



الوزارة تدعو الجميع لأداء تلك السنة النبوية



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ويأتي ذلك إنفاذاً لما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من إقامة الصلاة يوم الخميس القادم الموافق العشرين من شهر رجب من العام الجاري 1445هـ.وأوضحت الوزارة عبر تعميم رسمي وجهته لجميع فروعها , بأنه تم اعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ ١٥ دقيقة وفقاً لتقويم أم القرى.وقد دعت الجميع لأداء تلك السنة النبوية وأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات.وكان الديوان الملكي أكد ان خادم الحرمين الشريفين دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم.