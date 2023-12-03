عاجل.. تعرف على آخر موعد لتعديل درجات اختبار الفصل الدراسي الأول

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حددت وزارة التعليم، الخميس القادم آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لجميع المراحل الدراسية الثلاث. اضافة اعلان

وشددت الوزارة على أهمية اكتمال إدخال درجات اختبارات مواد التعثر للفصل الأول للأعوام السابقة في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية، واكتمال إدخال درجات الدور الثاني للعام الحالي في نظام المسارات.







اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين



تزويد الطلاب والطالبات بنسخة من النتائج



إجراء اختبارات مواد التعثر



تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني



إجازات الفصل الدراسي الثاني



ومن جهة أخرى، تبدأ اليوم الأحد، اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.وتجرى الاختبارات للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي.وشددت الوزارة على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني واعتماد النتيجة النهائية وتزويد الطلاب والطالبات بنسخة من النتائج.كما تبدأ، اليوم الأحد، المدارس الثانوية في إجراء اختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الماضي 1444هـ.وذلك اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر جماد الأول الجاري.وكانت وزارة التعليم قد قررت تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.وستكون بداية الاختبارات يوم الأحد 5 / 8 / 1445هـ، وتنتهي الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.يتخلل الفصل الدراسي، إجازات عدة، على النحو التالي:- أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 إلى 2/ 7/ 1445ابتداء- إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445- وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.