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عاجل.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

الاختبارات
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قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.اضافة اعلان
وستكون بداية الاختبارات يوم الأحد 5 / 8 / 1445هـ، وتنتهي الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.


إجازات الفصل الدراسي الثاني

يتخلل الفصل الدراسي، إجازات عدة، على النحو التالي:
- أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 إلى 2/ 7/ 1445ابتداء 
- إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445
- وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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