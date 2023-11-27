عاجل.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه. اضافة اعلان

وستكون بداية الاختبارات يوم الأحد 5 / 8 / 1445هـ، وتنتهي الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.





إجازات الفصل الدراسي الثاني



يتخلل الفصل الدراسي، إجازات عدة، على النحو التالي:- أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 إلى 2/ 7/ 1445ابتداء- إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445- وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.