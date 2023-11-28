الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم: بدء اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين الأحد

اختبار الأختبارات اختبارات
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت وزارة التعليم على كافة مدارس التعليم العام بالمراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات على إجراء اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.اضافة اعلان
وتجرى الاختبارات اعتباراً من يوم الأحد القادم للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي.

تزويد الطلاب والطالبات بنسخة من النتائج

وشددت الوزارة على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني واعتماد النتيجة النهائية وتزويد الطلاب والطالبات بنسخة من النتائج.

إجراء اختبارات مواد التعثر

من جهة أخرى تبدأ المدارس الثانوية في إجراء اختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الماضي 1444هـ.
وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم والتي ستستمر حتى يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر جماد الأول الجاري.



تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وكانت وزارة التعليم قد قررت تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.
وستكون بداية الاختبارات يوم الأحد 5 / 8 / 1445هـ، وتنتهي الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

يتخلل الفصل الدراسي، إجازات عدة، على النحو التالي:
- أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 إلى 2/ 7/ 1445ابتداء
- إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445
- وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.

اقرأ أيضا

منصة مدرستي
2:21 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

images
1:34 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض

اقرأ أيضا

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

540 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي وقصة أول طائرة بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الاختبارات 1:02 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أخبار السعودية 4:55 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب والطالبات وأهلية حساب المواطن

img 2:57 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من وزارة التعليم للطلاب والطالبات بهذا الخصوص

وزارة التعليم السعودية 2:31 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

التعليم تستحدث أيقونة لربط نتائج الطلاب بدرجات الغياب

اقرأ أيضا

887
9:50 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة السعودية الـ 22 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وزارة التجارة
9:29 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بالخطوات.. طريقة توثيق المتجر الإلكتروني في منصة الأعمال

المواصفات والمقاييس
7:34 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

تعيين 8182 سفير جودة في مدن ومناطق المملكة

شقق سكنية مباعة
7:11 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أكثر المناطق وأقلها بيعًا للشقق السكنية في المملكة حتى أكتوبر 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

images
1:05 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

سماحة مفتي عام المملكة
12:29 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

برنامج سكني
12:26 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

الخطوط السعودية
12:15 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر