الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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عاجل.. اليوم اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين ومواد التعثر للثانوية 1444

اختبارات الدور الثاني
اختبارات الدور الثاني
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تبدأ، اليوم الأحد، اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.اضافة اعلان
وتجرى الاختبارات للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي.

تزويد الطلاب والطالبات بنسخة من النتائج

وشددت الوزارة على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني واعتماد النتيجة النهائية وتزويد الطلاب والطالبات بنسخة من النتائج.


إجراء اختبارات مواد التعثر

كما تبدأ، اليوم الأحد، المدارس الثانوية في إجراء اختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الماضي 1444هـ.
وذلك اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر جماد الأول الجاري.


تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وكانت وزارة التعليم قد قررت تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.
وستكون بداية الاختبارات يوم الأحد 5 / 8 / 1445هـ، وتنتهي الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

يتخلل الفصل الدراسي، إجازات عدة، على النحو التالي:
- أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 إلى 2/ 7/ 1445ابتداء
- إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445
- وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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