التعليم تستحدث أيقونة لربط نتائج الطلاب بدرجات الغياب

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أعلنت وزارةُ التَّعليم عن استحداث أيقونة احتساب خصم درجة الغياب في نظام نور من أجل إدراجها ضمن درجات الطُّلاب.





احتساب درجات الغياب اضافة اعلان



تعزيز قيمة الانضباط



ووفقا للنظام الجديد، فلنْ تتمكَّن أيُّ مدرسة من إغلاق إدخال الدَّرجات في النِّظام إلَّا بعد احتساب درجات الغياب لمَن لديهم غياب في الفصل الدِّراسي الأوَّل.يأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز قيمة الانضباط في المدارس لرفع مستوى التَّحصيل الدِّراسي، وفقا لـ"المدينة".وكانت الوزارةُ قالت إنَّه في حال تمَّ تعليق الدِّراسة حضوريًّا، فإنَّه يتمُّ تأجيل الاختبارات إلى وقت لاحق، وعدم إقامتها عن بُعد إطلاقًا.يشار إلى أن أنَّ غياب الطُّلاب يؤثِّر بشكل كبير على التَّحصيل والنتائج في جميع المراحل، وبالتَّالي وجود فاقد تعليمي كبير، وكشفت الاختباراتُ التحصيليَّةُ والاختباراتُ الوطنيَّة عن أداء ضعيف في العديد من المدارس.وفي وقت سابق، كشفت وزارة التعليم، أن النسبة الشرطية التي يتوجب على الطالب الحصول عليها في ورقة الاختبار النهائي سيعمل بها في اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث.في حين يشترط عليه حضور الاختبار النهائي للفصلين الدراسيين الأول والثاني دون نسبة شرطية على ورقة الاختبار.20 % لاجتياز المادةوأوضحت أنه يتوجب على الطالب من أجل اجتياز المادة والنجاح فيها الحصول على ما يساوي 20% من درجة اختبارها النهائي، وذلك في اختبارات الفصل الدراسي الثالث، وذلك بحسب ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطلاب.3 حالات موجبة لاختبارات الدور الثانيوأشارت إلى أن الطالب سيخضع لاختبار الدور الثاني في ثلاث حالات هي:1 - إذا لم يحصل على درجة النهاية الصغرى للمادة.2 - أو لم يحصل على 20% من درجة اختبار المادة النهائي في الفصل الدراسي الثالث.3 - أو إذا تغيب عن أحد اختباري الفصل الدراسي الأول والثاني أو بديلهما أو اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث بعذر أو بدونه.وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه ستحسب للطالب في نهاية كل عام معدل ما تحصل عليه في الفصول الدراسية الثلاثة وفق الوزن النسبي المخصص لكل فصل دراسي.وفسرت ذلك، بأن الطالب سيحصل على 25% من الفصل الأول، و35% من الفصل الثاني، و40% من الفصل الثالث.