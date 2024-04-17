عاجل.. تحذير مهم من سفارة المملكة في جورجيا للمواطنين

أ أ

أصدرت سفارة المملكة في جورجيا، بياناً تحذر فيه المواطنين من الاقتراب أو المشاركة في تظاهرات مدينة تبليسي.



مظاهرات مدنية تبليسي



مشروع قرار بشأن العملاء الأجانب



المعارضة تنظم مظاهرات:



وقالت السفارة عبر منصة "إكس" :" نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط مدينة تبليسي.تود التنويه للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم. وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على00995598033300".وباتت جورجيا على أعتاب صيف سياسي ساخن بعد قيام حزب "الحلم الجورجي – جورجيا الديمقراطية" (الحاكم) بتقديم مشروع قرار عبر البرلمان بشأن العملاء الأجانب، رغم أنه أثار احتجاجات حاشدة العام الماضي.وينص مشروع القانون على إدراج المنظمات التي تحصل على أكثر من 20% من دخلها من الخارج إلى سجل خاص، لكنه لا يشمل المنظمات التي أسستها الهيئات الإدارية والاتحادات الرياضية.وسيؤدي عدم الإبلاغ عن التسجيل وإخفاء مصادر الدخل إلى غرامة قدرها 25 ألف لاري (حوالي 10 آلاف دولار).والنسخة الحالية من القانون مطابقة تماما للنسخة التي تمت مناقشتها العام الماضي، لكن الفرق الوحيد هو استبدال مصطلح "عميل أجنبي" بعبارة "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".ومع ذلك نظمت المعارضة المؤيدة للغرب في العاصمة تبليسي وغيرها من المدن "مسيرة الحرية" في التاسع من أبريل الجاري وهي تلوح بأعلام الاتحاد الأوروبي والملصقات المناهضة لروسيا، في تكرار لمشهد مماثل وفي نفس التاريخ ولكن في العام 1989 عندما وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات السوفيتية.