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التزموا بآداب المسجد الحرام.. تنبيه مهم من "العناية بشؤون الحرمين" للطائفين

المسجد الحرام
أرشيفية
أ أ
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دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , الطائفين حول الكعبة المشرفة , إلى التضرع إلى الله بالهدوء دون رفع للصوت.

احترام قدسية الكعبة ومكانتها:اضافة اعلان

كما دعت إلى احترام قدسية الكعبة ومكانتها، والالتزام بآداب المسجد الحرام، مع تجنب أي سلوك غير لائق ، والحرص على النظام والترتيب خلال الطواف حول الكعبة، وتجنب التكدس والتدافع، مع الحفاظ على السلام والهدوء أثناء الطواف.
 وأفادت أنه يمكن للمعتمرين استلام الحجر الأسود في الأوقات غير المزدحمة إن تيسر ذلك، كما يمكن أداء ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد الحرام ، حاثة الجميع إلى تجنب التصرفات التي قد تعرض الآخرون للخطر مثل "التدافع"، وعدم الانشغال بالتصوير والتفرغ التام لأداء العبادات.

الالتزام بأداء النسك بشكل صحيح:

 وقالت "ينبغي للمعتمرين الالتزام بأداء النسك بشكل صحيح والتوجه إلى مكاتب الإفتاء المتواجدة في أرجاء الحرم للاستفسار عن أي أمر يشكل عليهم ، لافتة النظر إلى ضرورة التعاون مع العاملين في صحن المطاف، الذين خصصوا لخدمتهم وسلامتهم، مؤكدة أن الامتثال لتوجيهاتهم يسهم في سلامة وراحة الزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.

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