الصغرى 6 درجات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة المسجلة بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة وأقلها 6 درجات في طريف بالحدود الشمالية.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جدة وجازان وينبع و32 درجة في القنفذة ووادي الدواسر، و31 في المدينة المنورة، و24 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 6، والسودة 8، وأبها ورفحاء والقريات 9، وبريدة والصمان والمجمعة والتنهات 11، والباحة 12 الطائف 15 درجة مئوية.