عاجل.. "الأرصاد" يتوقع طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.
سماء غائمة وسحب رعدية
في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات
الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.
حركة الرياح على البحر الأحمر
وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على
الجزء الشمالي والأوسط.
وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء
الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحر
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى
متوسط الموج.
حركة الرياح على الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحر
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط
خفيف إلى متوسط الموج.
الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية
يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع
المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن
تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير
مناسبة لذلك وتشكل خطورة.