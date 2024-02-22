الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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في ذكرى يوم التأسيس.. أجواء مستقرة ومعتدلة في مختلف المناطق

الطقس - الامطار - امطار - سحب رعدية
طقس مستقر
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توقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس، اليوم الخميس، الذي يوافق ذكرى يوم التأسيس الوطني السعودي، مستقرًا ومعتدلاً على مناطق المملكة.اضافة اعلان

طقس مستقر في مختلف المناطق

وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات تُشير إلى سيطرة طقس مستقر في مختلف المناطق مع وجود فرص لبعض الأمطار في مناطق محدودة تتركز في جنوب غرب المملكة.
ومن المتوقع أن يكون نهار اليوم مستقرًا ومعتدلًا في مختلف المناطق، ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، مع بقائه بارداً نسبيًا في شمال المملكة.

فرص لتساقط أمطار محدودة 

يأتي هذا مع وجود فرص لزخات محدودة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة قد تكون رعدية لبعض الأوقات خاصة في ساعات ما بعد الظهر والعصر.
كما تكون الرياح معتدلة بوجهٍ عام تنشط أحيانًا وقد تعمل على إثارة بعض الغبار والأتربة على أجزاء من جنوب ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية من جنوب غرب المملكة.
أما ليلًا يكون الطقس باردًا إلى بارد نسبي، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

استقرار الأجواء مع سماء غائمة على المرتفعات

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.
 في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.

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