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عاجل.. تحديد مواعيد التقديم على بوابتي القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

الكليات الحكومية الرياض
بوابتي القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض
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 أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض الجدول الزمني لبوابتي القبول الموحدالطلاب والطالبات للعام الجامعي ١٤٤٦هـ.اضافة اعلان

بوابتي القبول الموحد في الرياض

 وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض‏ (هنا الرابط): جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض،بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (هنا الرابط) : جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.
 وستكون مواعيد القبول على البوابة للطلاب يوم الأحد 24 / 12 / 1445 هـ الموافق 30 / 6 / 2024 م ، ويغلق يوم الخميس 28 / 12 / 1445 هـ الموافق 04 / 07 / 2024 م، عند الساعة 12 ظهراً.
 فيما يبدأ التقديم للطالبات يوم الاثنين 25 / 12 / 1445 هـ الموافق 01 / 7 / 2024 م وتغلق البوابة يوم الجمعة 29 / 12 / 1445 هـ الموافق 5 / 7 / 2024 م عند الساعة 12 ظهراً.

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