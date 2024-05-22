الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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الداخلية: عقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال

الحجاج
أرشيفية
أ أ
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أعلنت وزارة الداخلية، أن عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، تصل إلى 10 آلاف ريال بحق كل من يُضبط ولا يوجد لديه تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة.اضافة اعلان
واعتبارًا من 25 ذي القعدة، الموافق 2 يونيو، ستبدأ الوزارة تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح لعام 1445 هـ - 2024م.
وسيتم تطبيق العقوبة على من يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل المناطق التالية:
-مدينة مكة المكرمة.
-المنطقة المركزية.
-المشاعر المقدسة.
-محطة قطار الحرمين بالرصيفة.
-مراكز الضبط الأمني.
مراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
وذلك اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024 م.


عقوبة مخالفي أنظمة الحج

 وتشمل العقوبة المقررة، فرض غرامة بقيمة 10 آلاف ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وتوعدت وزارة الداخلية بأنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

عقوبة من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح

في حين أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح هي:
- السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
- المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا. 
وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة  والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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