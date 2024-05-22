الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. شرطة الدمام تقبض على مقيم بسبب فعل مشين

تحرش
المتهم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، على المقيم من الجنسية اليمنية، عبدالله سالمين سالم علي لتحرشه بامرأة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان


عقوبة التحرش

وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش على الآتي:
أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
- إن كان المجني عليه طفلاً.
- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
ـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

التشهير بالمتحرش

وتتضمن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم التحرش، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

اقرأ أيضا

الخارجية: المملكة ترحب بالقرار الإيجابي للنرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين

عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة.. التفاصيل كاملة

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

الحج والعمرة: نقل مليون و200 ألف حاج خلال فرضية تحاكي أداء المناسك (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 3:07 م الثلاثاء، 14 مايو 2024

عاجل.. مخلة بالشرف.. القبض على مواطن بهذه التهمة المشينة في تبوك

متحرش 4:40 م الجمعة، 10 مايو 2024

شرطة الطائف تقبض على مقيم لتورطه في فعل مشين

أخبار السعودية 5:03 م الإثنين، 06 مايو 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. تبكير اختبارات نهاية العام بهذه المدارس وتوضيح حول مبالغ حساب المواطن

مقيم تحرش بامرأة 2 4:01 م الإثنين، 06 مايو 2024

عاجل.. مخلة بالشرف.. القبض على مقيم بهذه التهمة في المدينة