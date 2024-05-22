عاجل.. شرطة الدمام تقبض على مقيم بسبب فعل مشين

أ أ

قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، على المقيم من الجنسية اليمنية، عبدالله سالمين سالم علي لتحرشه بامرأة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



عقوبة التحرش



التشهير بالمتحرش



وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش على الآتي:أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:- إن كان المجني عليه طفلاً.- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.ـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.وتتضمن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم التحرش، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".