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عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:اضافة اعلان
 قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" الآية.
 وقال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

 

تنفيذ حكم الشرع في مواطن

 أقدم/ بندر بن محمد بن ناصر آل سعد القحطاني - سعودي الجنسية -، على قتل/ ضافي بن هذال بن شافي السبيعي - سعودي الجنسية -، وذلك بصدم مركبته عمداً مما أدى إلى انقلابها ووفاته.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ بندر بن محمد بن ناصر آل سعد القحطاني - سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء بتاريخ 14 / 11 / 1445 هـ الموافق 22 / 5 / 2024 م بمنطقة الرياض.

 

استتباب الأمن وتحقيق العدل

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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