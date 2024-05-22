الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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المياه الوطنية تبدأ استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة

المياه الوطنية
المياه الوطنية
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 بدأت شركة المياه الوطنية استقبال طلبات العملاء لخدمة توصيلات المياه في (6) أحياء بجدة.
وأضافت أن هذه الأحياء هي: (الهدى، والألفية1، والألفية2، والأجاويد الشرقي، وإسكان الأمير فواز، ومخطط الفيصل).اضافة اعلان
ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتنفيذ مشاريعها التطويرية لرفع كفاءة الخدمات، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء غير المخدومة بشبكات المياه والخدمات البيئية.

توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة

 وأوضحت أن مشروع شبكات المياه بلغت تكلفته المالية (52) مليون ريال، ويأتي استمراراً لجهود الشركة برفع نسبة التغطية بالخدمات المائية في الأحياء الـ (6) المستهدفة بجدة.
 وبينت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط ناقلة بأقطار مختلفة، وشبكات مياه بأطوال تجاوزت (33) ألف متر طولي، إضافة إلى تنفيذ محطة ضخ بقدرة ضخ تصل إلى (95) ألف متر مكعب يوميًا.

خطوات طلب خدمة المياه

 ودعت المياه الوطنية العملاء في الأحياء الستة المستهدفة بالتقدم لطلب خدمة المياه من خلال قنواتها الرسمية، عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).
 وأكدت الشركة أنها تمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها التطويرية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، ورفع نسبة التغطية في الأحياء غير المخدومة بشبكات المياه والخدمات البيئية، وفق الاستراتيجيات والخطط العامة لتنفيذ المشاريع.

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