عاجل.. بعد المكرمة الملكية.. شروط الحصول على الضمان الاجتماعي 1445هـ

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تساؤلات عديدة من مستفيدي الضمان الاجتماعي بشأن شروط الاستفادة واستحقاق الضمان الاجتماعي، بعد المكرمة الملكية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين بصرفة معونة شهر رمضان.



مكرمة شهر رمضان



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



قيمة معاش الضمان الاجتماعي

