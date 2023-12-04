فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

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أعلنت منصة نسك حج فتح الباب لحجاج أوروبا واستراليا وأمريكا لتسجيل رغبتهم في الحج لموسم 1445/2024.





رابط التسجيل:



تطبيق نسك:

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وأوضحت أن ذلك يتك من خلال الرابط: https://hajj.nusuk.saفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، استمرار إتاحة الحجوزات لأداء مناسك العمرة وذلك عبر تطبيق "نسك".وأكدت أنه تم فتح إصدار التصاريح لعمرة شهر ربيع لتكون العمرة سهلة وميسرة، مطالبة بالمبادرة بحجز الموعد عبر تطبيق "نسك".

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