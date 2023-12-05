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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طرق ميسرة لأداء العمرة عبر 6 تأشيرات متنوعة للقادمين من هذه الدولة

وزارة الحج والعمرة
الحج والعمرة
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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تأشيرات متنوّعة، تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرّمة.

 

6 تأشيرات ميسرة للمعتمرين من الهند:

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وقال حساب الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" للمعتمرين من جمهورية الهند طرق ميسرة لأداء العمرة"، حيث كشفت عن 6 تأشيرات متنوعة، كالتالي:

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1- حجز باقة عمرة عبر منصة "نسك" الإلكترونية
2- تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء والمعارف المواطنين السعوديين ويكون التقدبم عبر vis.mofa.gov.sa
3- التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو "شنغن"
4- التأشيرة الإلكترونية لـ: المقيمين في دول الخليج أو حاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة او "شنغن"
5- تأشيرة الزيارة العائلية من الأقارب المقيمين في السعودية عبر vis.mofa.gov.sa

6-  تأشيرة المرور الإلكترونية: للمسافرين العابرين "جوًا" عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنبهًا مهمًا بشأن استخراج التصريح قبل القدوم.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الالتزام باستخراج التصريح قبل القدوم، يحقق التعاون، ويحفظ النظام.

الاهتمام بالتوسع في الشراكات التوعوية
في الوقت نفسه، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم، منوهاً بإن التوعية تلعب دورًا حاسمًا في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.

نشر الوعي في توجيه الحجاج
 وأشار إلى أهمية نشر الوعي في توجيه الحجاج والمعتمرين بشأن الإجراءات اللازمة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالحج.
وبين أن الاهتمام بدعم وبناء المبادرات التي تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن، من أجل تحسين تجربة الحاج والمعتمر.

تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن
 ودعا إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون الفعال لتعزيز المبادرات التوعوية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.
 ولفت إلى أن تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفضل التسهيلات التي قدّمتها المملكة، تضاعف من حجم التحدي والحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي، ليكون متنوعًا في الطرق والوسائل والمحتوى.

تعزيز تجربة الحاج والمعتمر
 وشدد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الربيعة، ورشة العمل الاتصالية لتوعية ضيوف الرحمن التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، بحضور شركاء منظومة الحج والعمرة، وشركاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن.


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