توضيح عاجل لـ"أبشر" بشأن تجديد تصريح القيادة المؤقت

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أصدرت منصة أبشر، اليوم الخميس، توضيحًا مهمًا بشأن تجديد تصريح القيادة المؤقت.





توضيح لـ"أبشر" بشأن تجديد تصريح القيادة المؤقت



عقوبة عدم تجديد رخصة القيادة الخاصة بالسائقين



خطوات حجز موعد تعليم القيادة



الحصول على رخصة القيادة عبر البريد

