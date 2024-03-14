كيفية إزالة مخالفة لا تخص سيارتك في خطوة واحدة.. المرور يجيب

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية الاعتراض على مخالفة لا تخص صاحب المركبة التي وقعت عليها الخالفة.



الاعتراض على مخالفة المرور



جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. نزلت مخالفه على سيارتي والمخالفه لاتخص سيارتي، بل تخص سياره أخرى والموقع مختلف الرجاء التواصل معي لازالة هذه المخالفة؟".وأجاب المرور بقوله : "عليكم السلام، يمكنك الاعتراض عليها من خلال حسابك في بوابة أبشر. يسعدنا تواصلك".

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور، أوقات منع دخول الشاحنات في الرياض، ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك.





تحديد أوقات منع دخول الشاحنات إلى الرياض



أوقات منع الشاحنات من دخول الرياض بدءًا من 19 رمضان إلى 5 شوال 1445هـ



قرار منع دخول الشاحنات بجدة



وتضمن القرار الخاص بتحديد أوقات منع دخول الشاحنات إلى الرياض:- منع عام لجميع الشاحنات عدا شاحنات الخدمة من 1 حتى 18 رمضان، من الساعة الـ3:00 مساءً حتى الـ2:00 صباحًا.- منع خاص للشاحنات الخدمية من الساعة الـ4:00 إلى الـ10:00 مساء.- من الأحد حتى الخميس منع عام لجميع الشاحنات عدا شاحنات الخدمة من الساعة الـ8:00 صباحًا حتى الـ1:00 صباحًا.- منع خاص لشاحنات الخدمة فترة أولى من الساعة الـ8:00 حتى الـ11:00 صباحًا، والفترة الثانية من الساعة الـ3:00 حتى الـ6:00 مساء.- كما تضمن القرار السماح لجميع الشاحنات بالدخول من الأحد حتى الخميس من الساعة الـ1:00 صباحًا حتى الساعة الـ8:00 صباحًا.- منع عام لجميع الشاحنات عدا شاحنات الخدمة من الساعة الـ5:00 مساء حتى الـ1:00 صباحًا.- منع خاص للشاحنات الخدمية من الساعة الـ4:00 إلى الـ11:00 مساء.- السماح بدخول جميع الشاحنات من الساعة الـ1:00 صباحًا حتى الـ4:00 مساء.أما في محافظة جدة، فيشمل القرار الآتي:

- منع دخول الشاحنات من الأحد حتى الخميس، ويسمح بدخول وايتات التحلية وضواغط النظافة على مدار الساعة.

- وتمنع الشاحنات الأخرى من الساعة الـ9:00 ص حتى الـ7:00 مساء، ومن الـ9:00 مساء حتى الواحدة صباحًا عدا يوم الخميس حتى الثالثة صباحًا.

- والجمعة والسبت يُمنع دخول الشاحنات عدا الشاحنات المستثناة من الـ4:00 حتى الـ7:00 مساء، ثم من الـ9:00 مساء حتى الـ3:00 صباحًا، والسبت حتى الـ1:00 صباحًا.



مواعيد منع دخول الشاحنات بالمنطقة الشرقية



وفي المنطقة الشرقية، أعلنت الإدارة العامة للمرور منع دخول الشاحنات وفقًا للآتي:

- من الأحد حتى الخميس من الساعة الـ9:00 إلى الـ11:00 صباحًا، ومن الـ3:00 إلى الـ6:00 مساء، ثم من الـ9:00 إلى الـ12:00 مساء.

- وفي أيام الجمعة والسبت يبدأ المنع من الساعة الـ3:00 مساءً إلى الـ6:00 مساءً، وأيضًا من الـ9:00 مساءً إلى الـ12:00 مساءً.



