الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

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بالصور.. انتشار رجال المرور بمكة لهذا السبب

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رجال المرور في العاصمة المقدسة
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نشرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الصور وثقت من خلالها انتشار رجال المرور في العاصمة المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن.

رجال المرور وخدمة ضيوف الرحمناضافة اعلان

واظهرت الصور لقطات ومشاهد لجهود رجال المرور في تقديم الدعم والمساعدة لضيوف الرحمن من جميع أقطار العالم في أيام شهر رمضان المبارك.


الالتزام بالضوابط والتعليمات النظامية:



هذا وتبدأ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام، وذلك اعتباراً من يوم غد (الأحد) وحتى اكتمال العدد.
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات النظامية بالمسجد الحرام، وألا يقل عمر المعتكف عن 18 عاماً، وأن يكون الدخول للاعتكاف بداية من تاريخ يوم العشرين من شهر رمضان المبارك الجاري.
وبينت الهيئة أن التسجيل يتم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

شروط الاعتكاف:

 وحددت شروط الاعتكاف كالتالي :
1-الموافقة على التعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها.
2- الالتزام بالدخول للاعتكاف في الوقت المحدد يوم 20 رمضان.
3- أن لا يقل عمر المعتكف عن 18 سنة.

الأعمال التطوعية في المسجد الحرام:

وفي وقت سابق نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الأعمال التطوعية، التي يمكن للمتطوع المشاركة فيها في المسجد الحرام.
وكتبت الهيئة على حسابها في منصة "إكس" :" التطوع في المسجد الحرام شرفٌ وعبادة.. هناك عدة أعمال تطوعية بالمسجد الحرام يستطيع المتطوع المشاركة فيها وتتمثل في" :
1-تنظيم سفر الإفطار.
2- التطوع الصحي.
3- تنظيم الحشود.
4- دفع العربات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
5- الإرشاد والتوجيه المكاني.

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