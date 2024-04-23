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أخبار السعودية.. أهلية حساب المواطن لشهر مايو والقبول الاستثنائي بالجامعات

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مجلس الوزراء يوافق على القانون الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.‬‬‬‬. المزيد هنا

وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا ، من معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.. المزيد هنا

متى تصدر أهلية حساب المواطن لشهر مايو؟ رد من البرنامج


برزت العديد من التساؤلات من جانب مستفيدي حساب المواطن حول موعد إعلان نتيجة أهلية الدورة 78 (شهر مايو 2024).. المزيد هنا

التفاصيل كاملة.. شروط تمويل البحث العلمي من الجامعات والجهات الخارجية

طرح مجلس شؤون الجامعات، مسودة لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار في الجامعات والجهات البحثية داخل الجامعة وخارجها.. المزيد هنا

القبول الاستثنائي بالجامعات.. بشرى لهؤلاء الطلاب

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي في الجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم.. المزيد هنا 

تعديلات مقترحة على لائحة نظام المحاماة.. التفاصيل

اشتملت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على 7 تعديلات مقترحة، ما بين حذف وتعديل وإضافة؛ بهدف تطوير المهنة ورفع المعايير المهنية، وفقًا لـ"عكاظ".. المزيد هنا

إنذار أحمر لـ7 مساءً من أمطار ورياح مغبرة على مكة والرياض و6 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

نقل ملكية السيارة بين أفراد الأسرة بدون رسوم.. "المرور" يوضح

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع سؤال أحد المستفيدين حول نقل ملكية السيارة بين أفراد الأسرة بدون رسوم.. المزيد هنا

ما شروط منحة الزواج؟ وهل هي مقتصرة على النساء فقط؟

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفقًا لشروط محددة.. المزيد هنا

الأحوال المدنية: 3 فئات مستفيدة من خدمة تقدير

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تقدير هي خدمة مخصصة للمواطنين والمواطنات الغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية ويتم خلالها تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن تواجدهم..  المزيد هنا


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