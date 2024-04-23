أخبار السعودية.. أهلية حساب المواطن لشهر مايو والقبول الاستثنائي بالجامعات

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





مجلس الوزراء يوافق على القانون الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون



وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني



متى تصدر أهلية حساب المواطن لشهر مايو؟ رد من البرنامج



التفاصيل كاملة.. شروط تمويل البحث العلمي من الجامعات والجهات الخارجية



القبول الاستثنائي بالجامعات.. بشرى لهؤلاء الطلاب



تعديلات مقترحة على لائحة نظام المحاماة.. التفاصيل



نقل ملكية السيارة بين أفراد الأسرة بدون رسوم.. "المرور" يوضح



ما شروط منحة الزواج؟ وهل هي مقتصرة على النساء فقط؟



الأحوال المدنية: 3 فئات مستفيدة من خدمة تقدير

