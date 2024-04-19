أهم 10.. تعديلات نظامي الأحوال المدنية والمرور وموعد صرف راتب شهر إبريل

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
رد فعل المملكة على الفيتو الأمريكي برفض منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.. المزيد هنا
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ننشر نص تعديلات نظام الأحوال المدنيةوافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) وتاريخ 20/ 4/ 1407هـ:. المزيد هنا
مرسوم ملكي بتعديل نظام المرور.. التفاصيل كاملةأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًا يقضي بأن تتحمل الدولة رسم إصدار رخصة السير، ورسم إصدار اللوحة للمقطورة، ونصف المقطورة.. المزيد هنا
"المرور": 9 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ 25%
حذرت الإدارة العامة للمرور من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (25%) ضمن المادة (75) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.. المزيد هنا
إيحاءات جنسية.. القبض على امرأة في الدمام لقيامها بهذه الجريمةأعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها تمكنت من القبض على امرأة لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيًا مخالفًا للنظام.. المزيد هنا
موعد صرف راتب شهر إبريل لموظفي القطاع الحكومييترقب الموظفون بالقطاع العام والحكومي صرف راتب شهر إبريل، وذلك بعد أيام من انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا
تنبيه من القنصلية السعودية في دبي للمواطنينخصصت القنصلية السعودية في دبي، 4 أرقام للطوارئ، للتواصل هاتفيًا مع المواطنين العالقين هناك في ظل عدم انتظام الرحلات الجوية إلى المملكة.. المزيد هنا
هيئة العقار تستدعي المسؤولين عن تسويق مشروع عقاري في مكة
أعلنت الهيئة العامة للعقار، أنها رصدت مقطعًا متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق مشروع عقاري على الخارطة بمدينة مكة المكرمة، حيث جرى تسويقه والترويج للشراء فيه قبل الحصول على التراخيص اللازمة.. المزيد هنا