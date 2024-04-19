أهم 10.. تعديلات نظامي الأحوال المدنية والمرور وموعد صرف راتب شهر إبريل

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





رد فعل المملكة على الفيتو الأمريكي برفض منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة



بعد موافقة مجلس الوزراء.. ننشر نص تعديلات نظام الأحوال المدنية



مرسوم ملكي بتعديل نظام المرور.. التفاصيل كاملة



"المرور": 9 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ 25%



إيحاءات جنسية.. القبض على امرأة في الدمام لقيامها بهذه الجريمة



موعد صرف راتب شهر إبريل لموظفي القطاع الحكومي



تنبيه من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين



هيئة العقار تستدعي المسؤولين عن تسويق مشروع عقاري في مكة



"الصحة": بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لهؤلاء في المملكة

