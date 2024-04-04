بيان مهم من سفارة المملكة في الإمارات لجميع المواطنين

إغلاق السفارة خلال إجازة عيد الفطر:



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تحذير من احتمالية حدوث تسونامي



أصدرت سفارة المملكة بالإمارات تنويهًا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.وقالت عبر حسابها على منصة "إكس" :" تود السفارة التنويه للمواطنين والمراجعين الكرام بأنها سوف تكون مغلقة خلال الفترة 8-14 أبريل 2024م".وتابعت :" وستستأنف السفارة عملها في تقديم خدماتها للمواطنين والمراجعين إبتداءً من يوم الاثنين 15 أبريل 2024م،وللحالات الطارئة يرجى التواصل على الرقم 971508007718+".وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة في اليابان، تحذيرًا لجميع المواطنين، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان صباح اليوم الأربعاء.ونقلت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، تحذير السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان.وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية إلى التواصل مع شؤون المواطنين في حال حدوث أي طارئ على الرقم التالي (09055833862)، متمنية السلامة للجميع.