الخميس، 25 رمضان 1445 ، 04 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بيان مهم من سفارة المملكة في الإمارات لجميع المواطنين

السفارة السعودية الكويت
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدرت سفارة المملكة بالإمارات تنويهًا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

إغلاق السفارة خلال إجازة عيد الفطر:

وقالت عبر حسابها على منصة "إكس" :" تود السفارة التنويه للمواطنين والمراجعين الكرام بأنها سوف تكون مغلقة خلال الفترة 8-14 أبريل 2024م".اضافة اعلان
وتابعت :" وستستأنف السفارة عملها في تقديم خدماتها للمواطنين والمراجعين إبتداءً من يوم الاثنين 15 أبريل 2024م،وللحالات الطارئة يرجى التواصل على الرقم 971508007718+".

تحذير من احتمالية حدوث تسونامي

وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة في اليابان، تحذيرًا لجميع المواطنين، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان صباح اليوم الأربعاء.
ونقلت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، تحذير السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية إلى التواصل مع شؤون المواطنين في حال حدوث أي طارئ على الرقم التالي (09055833862)، متمنية السلامة للجميع.

اقرأ أيضا

إدانة 5 مستثمرين في سوق الأسهم وإلزامهم بدفع نحو 45 مليون ريال

أمطار الرياض.. شاهد السيول تقطع دوار الفرشة شرق الأفلاج

آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع لهذه المنشآت

نهر جاري.. مشاهد جوية لسيول شعيب بعثيران في الرياض

عاجل.. التعليم تحدد موعد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سفارة المملكة 5:22 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ماليزيا لجميع المواطنين

سفارة المملكة 2:01 ص الخميس، 28 مارس 2024

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لجميع المواطنين المقيمين بالكويت

أمطار المملكة 7:15 ص الخميس، 07 مارس 2024

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وبرد على مكة والرياض و6 مناطق

إنشاءات 2:26 ص الخميس، 07 مارس 2024

4 جهات توقف إجراءات التراخيص الإنشائية.. اللائحة حددت المهام والمسؤوليات