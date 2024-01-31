توقعات "الأرصاد": أمطار وضباب على مكة والشرقية و5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة.
أمطار وضباب على 7 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة على
أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق
الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
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في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45
كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط
الموج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف
الموج.
المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف
الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.