توقعات "الأرصاد": أمطار وضباب على مكة والشرقية و5 مناطق

أ أ

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة.





أمطار وضباب على 7 مناطق اضافة اعلان



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.