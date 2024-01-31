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توقعات "الأرصاد": أمطار وضباب على مكة والشرقية و5 مناطق

ضباب
أمطار على مكة والشرقية و5 مناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة.

أمطار وضباب على 7 مناطقاضافة اعلان

وأضاف المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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